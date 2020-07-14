Верховная Рада приняла Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №2285-д проголосовали 226 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр.

Законом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности:

вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно:

- организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,

- организация и проведение азартных игр казино в сети интернет;

- организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети интернет;

- организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

- организация и проведение азартных игр в покер в сети интернет;

вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное;

устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей;

устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам;

создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии;

устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 18 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований;

создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, что дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет;

вводится принцип «ответственной игры», предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией);

устанавливаются ограничения относительно мест проведения азартных игр и вносятся изменения в Закон Украины «О рекламе», вводящие ограничения по рекламе азартных игр;

устанавливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса и тому подобное.

Законом установлено, что органом государственного регулирования в сфере азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая подчинена Кабинету Министров Украины (далее - Комиссия). К компетенции Комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Законом вводится государственная система онлайн-мониторинга, которая является основным инструментом осуществления уполномоченным органом функции по государственному надзору (контролю) за деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр.

Закон предусматривает создание в государственном бюджете Украины специального фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

Порядок направления средств фонда поддержки медицины, спорта и культуры определяется Кабинетом Министров Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла данный законопроект за основу 16 января.