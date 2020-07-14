В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения о принятии закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, передает Укринформ.

Так, авторами проекта постановления №2285-д-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» является внефракционный народный депутат Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Могомедов, Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.

Авторы проекта постановления №2285-д-П1 – члены фракции «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко.

Согласно регламенту, без отклонения народными депутатами указанных проектов постановлений председатель Верховной Рады не сможет подписать закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и передать его на подпись президенту.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 14 июля приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Среди основных пунктов закона – введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.