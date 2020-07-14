также в разделеПолитика
Часть «слуг народа» выступили против «языкового» закона Бужанского 10
Зеленский пообещал МВФ назначить главу НБУ до конца недели 9
Зеленский разрешил передать ВАКС здание ГП «Антонов» 12
Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе 35
Медведчук и Волошин приняли участие в международном круглом столе, посвященном безопасности в период пандемии 22
Молчанов: Евросоюз не видит альтернативы Минским соглашениям и мирным инициативам Виктора Медведчука 37
Пилецкая: Медведчук стратегически переиграл своего политического оппонента Владимира Зеленского 40
Маас: Восстановление отношений с РФ зависит от решения в Украине 19
Украина настаивает на невмешательстве во внутренние дела Сербии 19
Посла Украины вызвали в МИД Армении из-за конфликта на границе с Азербайджаном 81
ОПЗЖ потребовала от Зеленского и его команды немедленно подать в отставку 54
Кулеба: Украине приходится «отгребать» за заявления Саакашвили 101
Арахамия: Вице-премьера по промышленности могут назначить в пятницу 55
Разумков созывает еще одно внеочередное заседание Рады во вторник 31
Зеленский требует ужесточить наказание за пьяное вождение с гибелью людей 29
Рада сделала шаг для ужесточения наказания для пьяных водителей 27
Во Франции назвали условие поведения встречи лидеров стран «нормандского формата» 43
Украинские ученые и деятели культуры призвали Зеленского ответить на открытое письмо Виктора Медведчука 48

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения о принятии закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, передает Укринформ.

Так, авторами проекта постановления №2285-д-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» является внефракционный народный депутат Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Могомедов, Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.

Авторы проекта постановления №2285-д-П1 – члены фракции «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко.

Согласно регламенту, без отклонения народными депутатами указанных проектов постановлений председатель Верховной Рады не сможет подписать закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и передать его на подпись президенту.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 14 июля приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Среди основных пунктов закона – введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги