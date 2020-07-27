Президент «Динамо» Игорь Суркис уговорил Мирчу Луческу не покидать пост главного тренера команды, несмотря на негативную реакцию болельщиков.

Ранее СМИ обнародовали письмо Луческу к Суркису, в котором румынский специалист говорит о намерении уйти в отставку из-за негативной реакции фанатов.

Агент Луческу Аркадий Запорожану подтвердил подлинность письма, однако пояснил, что это личная переписка Луческу и Суркиса, и он не знает, как она попала в прессу. В то же время агент подчеркнул, что этим письмом 74-летний тренер лишь хотел сказать, что «не держится за кресло», что он пришел «не ради денег» и готов «спокойно уйти», потому что имидж клуба важнее, передает Громадське.

«Если кто-то захочет увидеть (переписки — ред.), то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу — главный тренер «Динамо», — сказал Запорожану.

Украинский журналист Игорь Цыганык говорит, что Суркис уговорил Луческу остаться, хотя румынский специалист очень подавлен такой реакцией на его назначение.

«Я лично сегодня разговаривал с Мирчей Михайловичем. Он был очень смущен тем давлением, который шел на него и со стороны украинских средств массовой информации, и со стороны журналистов, и со стороны представителей других клубов, со стороны болельщиков», — сказал Цыганык.

Он добавил, что ему Луческу подтвердил, что говорил о своей отставке с румынскими журналистами. Однако перед тем как принять окончательное решение, Луческу должен был поговорить с Игорем Суркисом.

Уже после разговора Цыганык в прямом эфире позвонил президенту «Динамо», который подтвердил, что Луческу остается в «Динамо».

«Есть у «Динамо» тренер», — сказал Суркис.

Напомним, Мирча Луческу был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год.

Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.