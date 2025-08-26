Київське "Динамо" оголосило про поповнення в тренерському штабі Олександра Шовковського. Новим фахівцем став польський тренер Мацей Кендзерек, який виконуватиме функції тренера-аналітика та фахівця зі стандартних положень, інформує ForUА.

Прес-служба клубу надала деякі деталі щодо нового призначення. 44-річний Кендзерек, який народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту за спеціальністю "політичні науки" і володіє тренерською ліцензією UEFA Pro.

Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2003 році в нижчих дивізіонах Польщі. Найбільш успішними етапами його кар'єри була робота асистентом у клубах, що досягали значних успіхів. З 2016 по 2020 рік він працював у "Ракуві", з яким клуб здобув перемоги у другій та першій польських лігах. Також Кендзерек входив до тренерського штабу "Леха" (Познань), коли команда стала чемпіоном Польщі.

Останнім місцем роботи Кендзерека був клуб "Радомяк", де він обіймав посаду головного тренера до травня 2024 року.

Його досвід у сфері аналізу та роботи зі стандартними положеннями стане важливим доповненням для тренерського штабу "Динамо" напередодні нового сезону.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії, перейшовши у ПСЖ.