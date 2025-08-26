﻿
Спорт

Тренерський штаб "Динамо" поповнився фахівцем, який приводив до "золота" польські клуби

Тренерський штаб "Динамо" поповнився фахівцем, який приводив до "золота" польські клуби

Київське "Динамо" оголосило про поповнення в тренерському штабі Олександра Шовковського. Новим фахівцем став польський тренер Мацей Кендзерек, який виконуватиме функції тренера-аналітика та фахівця зі стандартних положень, інформує ForUА

Прес-служба клубу надала деякі деталі щодо нового призначення. 44-річний Кендзерек, який народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту за спеціальністю "політичні науки" і володіє тренерською ліцензією UEFA Pro.

Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2003 році в нижчих дивізіонах Польщі. Найбільш успішними етапами його кар'єри була робота асистентом у клубах, що досягали значних успіхів. З 2016 по 2020 рік він працював у "Ракуві", з яким клуб здобув перемоги у другій та першій польських лігах. Також Кендзерек входив до тренерського штабу "Леха" (Познань), коли команда стала чемпіоном Польщі.

Останнім місцем роботи Кендзерека був клуб "Радомяк", де він обіймав посаду головного тренера до травня 2024 року.

Його досвід у сфері аналізу та роботи зі стандартними положеннями стане важливим доповненням для тренерського штабу "Динамо" напередодні нового сезону.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії, перейшовши у ПСЖ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

футболтренерДинамоМацей Кендзерек
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Харківщині з'явиться перший в Україні підземний садок
Суспiльство 26.08.2025 09:33:45
На Харківщині з'явиться перший в Україні підземний садок
Читати
Стало відомо, де і коли пройде новий «Рамштайн»
Війна 26.08.2025 09:13:43
Стало відомо, де і коли пройде новий «Рамштайн»
Читати
Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів (Відео)
Енергетика 26.08.2025 08:46:40
Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів (Відео)
Читати

Популярнi статтi