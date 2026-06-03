Від дитячої мрії до великого свята: благодійник Олексій Юренко провів на Нивках матч із ветеранами «Динамо»

Дитячий сміх, прапори України, черга за автографами футбольних кумирів і справжній спортивний азарт — так на Нивках відзначили День Києва.

Спортивно-розважальне свято «З малих Нивок складається великий Київ», яке організував Президент Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко, зібрало мешканців району та гостей столиці на стадіоні СДЮШОР-6.



До початку матчу на території спортивної школи була святкова анімація – малеча брала участь у конкурсах, полювала за смаколиками, а дорослі тим часом обговорювали головну інтригу дня — чи зможе команда БФ «МІЛА» дати бій легендарним ветеранам київського «Динамо». Також для присутніх виступав ансамбль української пісні "Відкриті серця".

Особливим цей день став і для самого Олексія Юренка. На Нивках пройшли його молоді роки, тут розпочалася історія його родини, тож і виникла ідея провести велике свято до Дня Києва саме у цьому районі столиці.



Цього дня у складі ветеранів «Динамо» грав володар «Золотої бутси» чемпіонату світу 1994 року Олег Саленко, Юрій Дмитрулін, Артем Яшкін, Віктор Хлус та інші відомі футболісти, на матчах яких свого часу виросло не одне покоління українців.



Окрему увагу глядачів привернув воротар команди БФ «МІЛА» — Олексій Юренко, який не лише організував свято на Нивках, а й особисто вийшов на поле. До дійства долучився і син Олексія — Арсеній Юренко, виконавши символічний перший удар матчу.

Арсеній Юренко виконує символічний перший удар матчу

«На стадіоні на вулиці Мрії збулася моя давня футбольна мрія — організувати матч із легендарними зірками, ветеранами київського "Динамо". Більше того, мені випала велика честь захищати ворота команди нашого БФ "МІЛА". Скажу чесно: пропустити гол від легенд українського футболу — це окремий вид спортивного задоволення та гордості», — з усмішкою сказав він після матчу.



Гра видалася видовищною та емоційною. Уболівальники не шкодували голосу, підтримуючи обидві команди. Зрештою досвід узяв своє — ветерани київського «Динамо» здобули перемогу з рахунком 3:1. Втім, цього дня результат на табло мав радше символічне значення. Головними були емоції людей, які отримали можливість наживо побачити футбольних легенд.

Серед гостей свята були й особливі гості. Привітати киян із Днем міста прийшла олімпійська чемпіонка Стелла Захарова, а благословив учасників заходу військовий капелан Василь Данилюк. Ведучим та коментатором матчу був народний артист України Петро Мага.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова

Та найзворушливіші моменти чекали попереду. Після спортивної частини українським військовим передали автомобілі, які вже найближчими днями вирушать на передову допомагати захисникам виконувати бойові завдання. Саме цей епізод став справжньою кульмінацією дня.

Для Благодійного фонду «МІЛА» така робота давно стала системною. З 2022 року Фонд передав для військових 50 автівок, також підтримує медичні заклади, дитячі лікарні та освітні установи, допомагає внутрішньо переміщеним особам, реалізує культурні та спортивні проєкти. Серед партнерів фонду — провідні медичні установи країни, спортивні федерації та громадські організації. Лише торік команда фонду передала понад 5 тисяч продуктових наборів нужденним родинам та надала сотні безкоштовних консультацій із соціальних, юридичних і медичних питань.

Провести свято допомогли партнери заходу: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Асоціація футболу міста Києва, батальйон «Волонтер», ГО «Стоп Корупції», театр «Особистості», Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», Благодійний фонд «Разом» Людмили Русаліної, будівельні компанії «КУБ» і «7 Group» та друзі фонду.

Наприкінці свята біля сцени та футбольного поля ще довго не стихали емоції, адже команда БФ "МІЛА" розпочала розіграш подарунків. Гості вигравали квитки до театру «Особистості», м’ячі, футболки та кепки з автографами легенд українського футболу, а також охоче фотографувалися із зірками «Динамо».

Здавалося, цього дня додому ніхто не йшов без подарунка, усмішки чи яскравого спогаду. Саме такою і була головна ідея свята, яке об'єднало спорт, благодійність і любов до рідного міста. Адже великий Київ починається з людей!