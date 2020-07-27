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Румынский футбольный тренер Мирча Луческу решил отказаться от работы в киевском «Динамо», которое возглавил четыре дня назад.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание GSP.ro.

«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с «Динамо». Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде, - написал Луческу в письме владельцам «Динамо». - Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы. Как доказательство – переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» - в «Рапид». Фаны этих клубов тоже серьезно враждуют. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах.

Не могу принять фанатов, которые действуют против интересов клуба. Думаю, пришло время перемен, что вызвало бы энтузиазм, мотивацию, вернуло бы команду на уровень, который диктуют традиции и история клуба.

Мой переход в «Динамо» не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги - последнее, что меня интересовало.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытывал огромное удовольствие. Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футбола. Я сделал это с энтузиазмом и уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых играют за сборные.

Я хотел соперничества, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает».

Напомним, Мирча Луческу  был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год. 

Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.
ForUm

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