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Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа «Партия «За майбутне») отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект №3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии».

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф.

В частности, он предусматривает снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена.
ForUm

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