Верховная Рада приняла закон №3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» относительно урегулирования функционирования «зеленой» электрогенерации.

Как сообщается на сайте парламента, это будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии путем оптимизации уровня «зеленого» тарифа, достижению баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии и улучшит платежеспособность субъектов рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.

Законом предусмотрено:

уменьшение размеров «зеленых» тарифов для объектов, введенных в эксплуатацию солнечной и ветровой энергетики путем установления понижающих коэффициентов;

введена полная ответственность за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ), что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электрической энергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей;

определен оператор системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки в соответствии с методикой, утверждаемой Регулятором;

предоставлены государственные гарантии по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого Закона, для производителей по «зеленому» тарифу;

предоставлена ​​возможность участия в аукционах солнечных электростанций, которые размещаются на крышах / фасадах зданий и капитальных сооружений и тому подобное.

Согласно закону, «установление «зеленых» тарифов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с учетом особенностей, определенных статьей 94 настоящего Закона».

Аукционы по распределению квоты поддержки проводятся по отдельным альтернативными источниками энергии (кроме доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - произведенной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями).

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «Об альтернативных источниках энергии», «О рынке электрической энергии», «О режиме иностранного инвестирования», «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.