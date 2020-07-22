также в разделеПолитика
Землянский: Зеленскому нечего ответить на вопросы, которые задает Медведчук 34
Партия Зеленского теряет Галичину и Юго-Восток. Надежда только на франшизы 222
Нардепы ОПЗЖ и «Слуги народа» обжаловали в КСУ создание НАБУ 26
Загородний: ОПЗЖ набирает силу и готова идти на все досрочные парламентские и президентские выборы 33
Палата представителей США приняла законопроект с санкциями против «Северного потока-2» 19
Зеленский рассказал о своем разговоре с луцким террористом 86
Дубинский: В «Слуге народа» пока не знают, как бороться с Кличко 12
Суд ООН продлил для России срок подачи ответа на иск Украины 30
Зеленский выполнил требование луцкого террориста 139
Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе 18
«Россия не против»: Зеленский в ближайшее время ждет даты нормандской встречи 29
Дубовой: Действующая власть находится под внешним управлением, потакает радикалам и держит нас за дураков 24
Зеленский хочет, чтоб Швейцария помогла Украине бороться с коррупцией 27
Медведчук: Миллионы украинцев недоедают, а власть занята легализацией игорного бизнеса и проституции 63
В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Волошина: Зеленский должен уйти в отставку 176
В «Слуге народа» настаивают на рассмотрении законопроекта Бужанского 223
Медведчук: Украине необходимо остановить выплаты МВФ, но правительство слуг Сороса не может на это пойти 44
Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании 47

Нардеп Анна Скороход зарегистрировала в Верховной Раде постановление №3658-П об отмене закона о снижении «зеленого» тарифа.

Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1775 грн.
20
Теги