Нардеп Анна Скороход зарегистрировала в Верховной Раде постановление №3658-П об отмене закона о снижении «зеленого» тарифа.

Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф.