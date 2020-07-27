В Национальном университете «Киевский политехнический институт» 52 человека заразились коронавирусом.

Об этом заявили на совещании у президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса с представителями правительства, правоохранительных органов и других ведомств, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы госудларства.

Президенту сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ «КПИ» выявлено 52 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

Напомним, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.