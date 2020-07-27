По состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 27918 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (264,3), Закарпатской (226,4) областях и в Киеве (162).

На стационарном лечении находятся 3977 человек, из них 82 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждалось 16921 лицо, в подключении к аппарату ИВЛ - 492 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено у 4661 ребенка и 8380 медиков, из них 6076 медработников выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2589 случаев;

Волынская область - 3616 случаев;

Днепропетровская область - 1330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1723 случая;

Закарпатская область - 4874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

Киев - 7690 случаев;

Киевская область - 3548 случаев;

Львовская область - 8952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ривненская область - 5701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2773 случая;

Харьковская область - 3431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.