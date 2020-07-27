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Вчера, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 в Париже.

Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое началось с 00:01 27 июля, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020. В ОБСЕ перечислили меры относительно режима прекращения огня.

 
ForUm

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