С 00:01 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

«Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов возможности действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ООС работает колл-центр и любой из военнослужащих, у которого «якобы изымают штатное вооружение», может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

В штабе также сообщили, что 26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки в результате обстрела противника один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и ему оказана необходимая помощь врачей.

Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливаются дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Также, вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. Так, 26 июля 2020 по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020. В ОБСЕ перечислили меры относительно режима прекращения огня.