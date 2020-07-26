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Предвыборный всеукраинский съезд партии Слуга народа может состояться 21 августа.

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии Слуга народа в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров», — написала она.

Нардеп также сообщила, что съезд выдвинет и своего кандидата в народные депутаты на довыборах в парламент по 208 округу.

15 июля Рада приняла постановление о проведении в Украине местных выборов 25 октября.

Участники голосования на местных выборах смогут поддержать не только список политической партии, но и отдельных кандидатов в этом списке.

Напомним, постановление о местных выборах вступило в силу.
ForUm

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