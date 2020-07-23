Постановление Верховной Рады №3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)» вступило в силу.

Документ опубликован 22 июля в газете «Голос Украины».

Постановление вступают в силу со следующего дня после опубликования, то есть 23 июля.

Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.

Согласно принятому документу, Верховная Рада назначила на воскресенье, 25 октября 2020 г., очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

В соответствии со статьей 141 Конституции Украины, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего главы, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству, Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.