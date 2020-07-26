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В Нежине Черниговской области в результате взрыва возле автомобиля погиб мужчина.

Как сообщает Общественное, погибший 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде. Ему было 53 года.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 24 июля.

В полиции сообщили, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил, и взорвался взрывоопасный предмет.

Что именно взорвалось — пока неизвестно. Тело мужчины полицейские обнаружили возле автомобиля.

Как сообщает местное издание, по данным полиции на теле мужчины были многочисленные телесные повреждения, полученные от взрыва неизвестного предмета. Осколки предмета изъяты и направлены на экспертное исследование.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115, части 1 — умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцяти лет.
ForUm

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