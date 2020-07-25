Приезжим в Австрию из 32 государств и отдельных регионов понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В «красный список» австрийского правительства попала и Украина. Ранее Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины.

Об этом говорится в постановлении Минздрава Австрии, сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 27 июля.

В «красный список» австрийского правительства вошли: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран «красного списка» должны иметь при себе негативный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находиться на самоизоляции.

Граждане из 32 государств «красного списка» не смогут непосредственно въехать в Австрию.

Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда в Австрию. После въезда в Австрию они должны находиться на карантине 10 дней и предоставить документ о наличии места проживания в Австрии.

Исключение сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Напомним, коронавирус в Украине: за сутки 1106 новых случаев.