Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США. Об этом со ссылкой на источники в его ближайшем окружении сообщило в субботу издание Österreich, пишет УНН.

По данным газеты, Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, пишет издание. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

Напомним, 2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.