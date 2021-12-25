также в разделеМир
Пограничники рассказали, сколько человек пытались пересечь белорусско-польскую границу накануне Рождества 11
Япония одобрила применение таблеток для лечения коронавируса 9
В Италии рекордное количество новых случаев коронавируса 15
Россия отзывает от украинской границы 10 тысяч военных 16
В Пентагоне говорят о возможной передаче Украине разведывательных данных о войсках РФ на границе 28
РФ хочет как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по «гарантиям безопасности» 16
В ВОЗ уверяют, что у Санта-Клауса иммунитет к COVID-19 14
Талибы запретили врачам принимать женщин без сопровождения мужчин 13
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь 14
Кремль потратил на пресс-конференцию Путина более $1,5 млн 16
Суд в РФ оштрафовал Google на $98 млн за отказ удалять ссылки 12
В Беларуси запросили 11 лет для россиянина, озвучивавшего ролики оппозиции 9
Европейские страны обвинили РФ в помощи «вагнеровцам» в Мали 17
Эмир Дубая выплатит экс-супруге крупнейшую в истории компенсацию 36
Путин: Посредником в переговорах РФ-НАТО могла бы стать Италия 13
TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google 10
Радио Свобода признали экстремистами в Беларуси 9
Испания возвращает масочный режим на улицы 13

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США. Об этом со ссылкой на источники в его ближайшем окружении сообщило в субботу издание Österreich, пишет УНН.

По данным газеты, Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, пишет издание. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

Напомним, 2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги