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Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем году приступит к работе в инвестиционной компании Thiel Capital, основанной американским бизнесменом немецкого происхождения Питером Тилем, сообщают европейские СМИ.

По их данным, в начале 2022 года Курц начнет работу в компании на должности «глобальный стратег», передает Интерфакс.

СМИ сообщают, что для выполнения своей работы экс-канцлер будет курсировать между Европой, где у него останется семья, и США, где базируется компания Thiel Capital.

В начале декабря Курц объявил о решении уйти из политики. По его словам, последние месяцы были «необычайно сложным временем» и «американскими горками в плане эмоций». Курц тогда отметил, что недавнее рождение сына помогло ему осознать, что он больше не хочет заниматься политикой, а хочет сосредоточиться на семье.

Курц был федеральным канцлером Австрии с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы. До этого в период с 2013 по 2017 годы он занимал должность министра иностранных дел страны. На момент избрания стал самым молодым министром правительства Австрии.

В 2017 году Австрийская народная партия, которую возглавлял Курц, победила на выборах, после чего он стал канцлером. Однако в 2019 году ему пришлось уйти в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству. Причиной стало появление в СМИ видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали «племянницей российского олигарха». На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого АНП вновь победила на досрочных выборах, благодаря чему Курц смог стать канцлером во второй раз. Новое правительство страны было сформировано из АНП и партии Зеленых.

В октябре 2021 года прокуратура начала против Курца и некоторых его сторонников расследование дела о коррупции. Они обвинялись в подкупе журналистов. Курц не признал обвинения, однако решил уйти в отставку, чтобы предотвратить политический кризис в стране.
ForUm

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