За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1106 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, 611 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 25 июля.

Суточный показатель заболеваемости почти побил антирекорд и является одним из наибольших за все время пандемии. Антирекорд по количеству зараженных был зафиксирован 26 июня, заболело 1109 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 63 929 человек, из них 35 497 выздоровели, летальных исходов — 1590.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2512 случаев;

Волынская область — 3503 случая;

Днепропетровская область — 1317 случаев;

Донецкая область — 842 случая;

Житомирская область — 1691 случай;

Закарпатская область — 4774 случая;

Запорожская область — 725 случаев;

Ивано-Франковская область — 3937 случаев;

Кировоградская область — 690 случаев;

г. Киев — 7525 случаев;

Киевская область — 3461 случай;

Львовская область — 8702 случая;

Луганская область — 119 случаев;

Николаевская область — 539 случаев;

Одесская область — 2846 случаев;

Полтавская область — 388 случаев;

Ровенская область — 5542 случая;

Сумская область — 411 случаев;

Тернопольская область — 2672 случая;

Харьковская область — 3342 случая;

Херсонская область — 219 случаев;

Хмельницкая область — 1037 случаев;

Черновицкая область — 5548 случаев;

Черкасская область — 897 случаев;

Черниговская область — 690 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Кабмин распределил все деньги из COVID-фонда.