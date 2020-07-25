За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1106 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, 611 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 25 июля.
Суточный показатель заболеваемости почти побил антирекорд и является одним из наибольших за все время пандемии. Антирекорд по количеству зараженных был зафиксирован 26 июня, заболело 1109 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 63 929 человек, из них 35 497 выздоровели, летальных исходов — 1590.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2512 случаев;
Волынская область — 3503 случая;
Днепропетровская область — 1317 случаев;
Донецкая область — 842 случая;
Житомирская область — 1691 случай;
Закарпатская область — 4774 случая;
Запорожская область — 725 случаев;
Ивано-Франковская область — 3937 случаев;
Кировоградская область — 690 случаев;
г. Киев — 7525 случаев;
Киевская область — 3461 случай;
Львовская область — 8702 случая;
Луганская область — 119 случаев;
Николаевская область — 539 случаев;
Одесская область — 2846 случаев;
Полтавская область — 388 случаев;
Ровенская область — 5542 случая;
Сумская область — 411 случаев;
Тернопольская область — 2672 случая;
Харьковская область — 3342 случая;
Херсонская область — 219 случаев;
Хмельницкая область — 1037 случаев;
Черновицкая область — 5548 случаев;
Черкасская область — 897 случаев;
Черниговская область — 690 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Кабмин распределил все деньги из COVID-фонда.
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