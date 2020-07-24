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Правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший  руководитель ОО «Дом милосердия» Алексей Кучапин перед смертью. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

«Свидетель предоставил важные показания для следствия», - сказал он.

Напомним, об исчезновении 39-летнего мужчина 19 июля сообщила его жена. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

Волонтеры отмечали, что из квартиры вынесли диван с пятнами крови.

«Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнанном диван, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию», - заявили в полиции.

 
ForUm

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