Полицейские проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя ОО «Дом милосердия» Алексея Кучапина в Киеве, сообщает пресс-служба столичного главка.

Об исчезновении 39-летнего мужчины 19 июля сообщила его жена. Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в Днипро и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, дверь без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

«Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнанном диван, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию», - заявили в полиции.

Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований.

Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз.

В то же время ряд волонтеров погибшего указывают, что на диване были пятна крови, а тело полиция не показывает.

Напомним, тело мужчины нашли 22 июля.