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Во время осмотра места гибели Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственную смерть, обнаружено не было. Однако полиция проверит всю имеющуюся информацию, а также ждет выводы ряда судебно-медицинских экспертиз. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время общения с активистами возле Министерства внутренних дел.

«Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из-за каких-то негативных обстоятельств. Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели», - заявил Геращенко.

По словам заместителя министра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку. «Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологической и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений», - сказал он.

Напомним, об исчезновении 39-летнего мужчина 19 июля сообщила его жена. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

Волонтеры отмечали, что из квартиры вынесли диван с пятнами крови.

«Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнанном диван, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию», - заявили в полиции.
ForUm

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