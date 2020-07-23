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Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

«Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей», - сказал мэр.

Он призвал правоохранительные органы, в частности  СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

«Это и патрулирование в городе, обеспечение правопорядка, и более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников», - отметил Кличко.

Напомним, накануне, 23 июля, полиция усилила меры безопасности в девяти регионах Украины.
ForUm

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