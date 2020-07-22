Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;

проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;

особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;

обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда командированы сотрудники полиции Ривненской области, в частности - взрывотехники.

Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивным мерам.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.