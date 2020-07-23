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22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил 25 мин. Вблизи Хутора Вольный агрессор применил гранатометы различных систем, а у Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружение враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Под вечер на этом участке фронта противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.  

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
ForUm

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