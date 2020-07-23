В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что те находятся в отпусках.
Пресс-служба ОАСК сообщает, что 20 июля в канцелярию Окружного административного суда города Киева из Национального антикоррупционного бюро Украины поступили повестки о вызове в НАБУ судей ОАСК Аблова Е., Вовка П., Качура И., Огурцова А., Погрибниченко И., Санина Б., Шулежко В., Келеберды В.
«Передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков», - заявили в суде.
О данных обстоятельствах ОАСК официально сообщено НАБУ.
В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены.
«При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения в указанных судей», - заявили в ОАСК.
Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых.
НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.
17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».
Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.
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