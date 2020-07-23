Венгрия передала 1 млн гривен помощи в ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашем Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн форинтов (1 млн гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений», - написала она в Facebook.

О такой помощи просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у своего венгерского коллеги Петера Сийярто во время его визита в Киев.

Напомним, в конце июня из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.