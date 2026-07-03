Туск побачив готовість Києва до чесної розмови з Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна має зробити кроки для деескалації напруженості у відносинах із Варшавою. За його словами, він уже отримує сигнали про те, що українська сторона усвідомлює необхідність відвертого діалогу.

Про це Туск сказав 3 липня під час пресконференції у Варшаві, повідомляє Polskie Radio.

Коментуючи майбутню зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського й Андрія Сибіги, керівник польського уряду наголосив, що сторони мають шукати шляхи для діалогу, а не поглиблювати конфлікт.

«Я отримую сигнали, що українська сторона усвідомила: варто шукати способи для чесної розмови, зокрема й про минуле, і не варто загострювати цю напруженість. Але, як ви знаєте, я переконаний, що добрі українсько-польські відносини цікаві обом сторонам. Водночас для цього потрібна добра воля з боку Києва. Але я хотів би, щоб ця тверда позиція не була позначена зневагою чи ворожістю, адже це, безумовно, ні до чого конструктивного не приведе», — заявив Туск.

Останніми тижнями відносини між Києвом і Варшавою загострилися через низку політичних рішень.

28 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону. Документ визначає правовий статус загальнонаціонального місця пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов тоді заявив, що «більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати».

У польському уряді заявили, що були «здивовані» цим рішенням, а в канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького назвали його черговою «ескалацією» у двосторонніх відносинах. Попри це, 30 червня Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону.

Ще одним приводом для загострення стало рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За словами польської сторони, це було реакцією на присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесної назви «імені Героїв УПА».

У відповідь Зеленський повідомив, що повернув нагороду до канцелярії президента Польщі поштою, водночас наголосивши, що Україна залишається відкритою до змістовного діалогу з Варшавою.

Після цього про відмову від польських державних нагород заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник ГУР МО Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква, посол України у Польщі Василь Боднар, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, а також другий, третій і п'ятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Нагадаємо, що британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс, якого вважають одним із найавторитетніших дослідників історії Центрально-Східної Європи, в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Українську повстанську армію не можна загалом вважати злочинною організацією. За його словами, попри складність і суперечливість історичних подій, УПА не заслуговує на узагальнене визначення як злочинне формування. Дейвіс також зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча в окремих аспектах їх можна порівнювати. На його думку, історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії варто відкласти до завершення російсько-української війни. Після цього, вважає історик, дві держави могли б створити спільну Комісію правди і примирення для фахового осмислення спільного минулого.