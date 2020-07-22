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Правительство планирует изменить подходы к статистике заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Теперь будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости.

«Сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза», - пояснил Степанов.

В ОП сообщили, что в целом уже составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении карантина, судами наложено штрафов на 7,7 млн гривен.

По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом число заболевших в Украине возросло до 60 995 человек. Выздоровели за сутки 973 человека, умерли – 16.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 132 человека – до 7166.
ForUm

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