НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по фактам незаконного завладения крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота, бывшему начальнику ГУ Нацполиции в Одесской области (с сентября 2016 по апрель 2019), его первому заместителю и двум руководителям частных компаний.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 20 июля 2020 стороне защиты открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Следствие установило, что руководители частных компаний в сговоре с экс-руководством Нацполиции Одесской области в ​​2018 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве. После чего выпустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров, стоимость которых, по результатам экспертизы превышает 13 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали осенью 2018 года. Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины способствовал в раскрытии преступления детективами НАБУ и САП.

В июле 2019 НАБУ и САП сообщили указанным четырем о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

20 июля 2020 экс-чиновникам Нацполиции вручили обновленные подозрения с учетом фактов, свидетельствующих о внесении недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, по версии следствия, экс-начальник ГУ Нацполиции в Одесской области, не задекларировал в 2018 году право пользования и распоряжением квартирой в Киеве общей площадью более 100 кв.м. и не внес сведения о праве собственности жены на ценные бумаги стоимостью около 1 млн грн.

Его экс-первый заместитель не внес в декларациюза 2016-2018 гг. сведения о недвижимости, принадлежащей бывшей жене, с которой подозреваемый связан общим бытом, а именно – земельном участке с расположенными на ней садовыми домами общей площадью более 400 кв. м в Одесской области, квартиру в центре Одессы площадью более 60 кв. м. Также на задекларирована другая квартира, также в центре Одессы, общей площадью более 290 кв.м., принадлежащая ему на праве общей совместной собственности.

Следовательно, обоим экс-чиновникам Нацполиции, кроме совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины, инкриминируют также коррупционное правонарушение по ст. 366-1 УК Украины.