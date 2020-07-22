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Российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего вблизи Зайцево.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в Укринформе фотографии.

Агентство отмечает, что отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать.

По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами.

Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчит нож.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

Российские оккупанты не давали украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

Тело третьего украинского защитника боевики передали 21 июля.  
ForUm

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