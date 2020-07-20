По факту вечеринки на барже Queen Kyiv открыто шесть уголовных производств, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
«Развлекательное мероприятие на речной барже, где людям предоставлялись услуги по отдыху на воде, прошло с нарушениями общественного порядка и карантинных мероприятий», - заявили в облглавке.
Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема.
Для развлекательных мероприятий на барже была установлена аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал.
Организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства.
По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств, а именно по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде, нарушивших правила адаптивного карантина и другие требования действующего законодательства.
Напомним, в мае в ресторане Queen также прошла вечеринка, на которой присутствовало много гостей. На следующий день мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга раскритиковал такие действия владельцев ресторана.
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