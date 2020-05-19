В Киеве за работу развлекательных заведений, несмотря на запрет в условиях карантина, полицейские составили три административных протокола, сообщила пресс-служба столичного главка.

Так, вчера во время мониторинга сети Интернет обнаружена информация о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина.

В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева. Правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы.

В соцсетях появились фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen. Посетители опубликовали кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.