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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», - сообщило госагентство БелТА.

В марте 2008 года после введения США санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим» из-за нарушений прав человека в Беларуси произошел дипломатический скандал. Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов Михаила Хвостова и Карен Стюарт, а также до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

Ранее МИД Беларуси сообщил, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

Президент США Дональд Трамп в начале мая текущего года официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске.
ForUm

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