США назвали своего первого за более 10 лет посла в Беларуси. О назначении Джули Фишер 20 апреля объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Радио Свобода.

Джули Фишер ранее занимала посты в НАТО, а также была дипломатом в Украине, Грузии и России.

Назначение Фишер еще должен одобрить Сенат. Когда это произойдет, пока неизвестно, поскольку заседание не проводят из-за пандемии коронавируса.

США отозвали своего посла в Минске в 2008 году, когда белорусский президент Александр Лукашенко приказал сократить количество дипломатов США в стране.

Отношения между странами ухудшились после введения Вашингтоном санкций за нарушение прав человека и политические репрессии во время президентских выборов в Беларуси в 2006 году.

США и Беларусь впервые объявили о планах обмена послами в сентябре 2019 года, когда высокопоставленный чиновник Госдепартамента Дэвид Хейл встретился с Лукашенко в Минске.