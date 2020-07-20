Министерство внутренних дел заявляет, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет беспрекословного алиби.

«В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста», - заявила пресс-служба ведомства.

По мнению МВД, доказательства, указывающие на причастность Дугарь к убийству Шеремета:

видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016, на которых зафиксирована девушка, проводившая разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо – Яна Дугарь.

негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по позывному «Череп». Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопическая экспертиза, которой подтверждено, что на записях голос именно Дугарь.

изъятыми в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь двумя практическими пособиями «разведывательно-поисковые действия» и «Военная разведка».

В то же время стороной защиты Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты:

Защитники предоставили рецензию-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями.

Что касается роста подозреваемой:, она от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото, на котором ее рост составляет 174-175 см.

К тому же, при сравнении других лиц в сентябре 2019 экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины установлено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см.

Также, сомнительны свидетельства четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 она находилась в госпитале города Покровск, при этом допрошены следствием:

из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердила ее пребывание на службе в момент совершения преступления;

из 101 допрошенных лиц, находившихся на лечении в госпитале вспоминают медицинскую сестру по имени Яна – 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016.

Вместе с тем, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи других дней о ней отсутствуют.

Стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности оставления Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в Киеве, с 27.11.2019 по 29.11.2019 – во Львове, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 – во Львове (протокол осмотра от 14.01.2020).

«К сожалению, руководством военной части, где проходит службу Дугарь, так и не дана правовая оценка ее поступкам как военнослужащего и не сделаны соответствующие дисциплинарные выводы», - заявили в МВД.

Таким образом в МВД делают вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

С Военного архива изъяты истории болезни и другая медицинская документация госпиталя, где проходила службу Дугарь в июле 2016 года. На одной из историй болезни имеющиеся подписи подозреваемой в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены после ноября 2016, то есть поддельные.

Также гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби, давая показания в суде по мере пресечения Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медсестру Дугарь, однако допрошен следователями и предупрежден об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016.

Несмотря на категорическую позицию подозреваемых о непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от последующих следственных и процессуальных действий:

от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;

от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;

от измерений роста.

Напомним, 16 июля, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.