В Министерстве внутренних дел Украины считают, что новые записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют нынешней версии следствия.

А значит, на деле группы ветеранов АТО и волонтеров, которых обвиняют в исполнении убийства журналиста, обнародованные записи не отразятся, заявил BBC News Украина представитель МВД Артем Шевченко.

На обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

«В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами, - сказал Шевченко. - Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь, - ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления». Представитель МВД отметил, что эта информация «подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц».

В то же время Шевченко выразил надежду, что эта новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Между тем адвокаты Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик, представляющие обвиняемых ветеранов и волонтеров, считают, что новая информация вполне меняет все дело.

По мнению защиты именно версия о причастности белорусских властей к убийству должна быть наиболее приоритетной изначально. Поэтому новую информацию должны теперь тщательно проверить «компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы». «В случае если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лиц, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных», - считают адвокаты.

Защита утверждает, что из материалов дела следует, что «ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась». Поэтому представители обвиняемых выражают опасения, что высшее руководство правоохранительных органов Украины якобы «может сознательно покрывать как заказчиков, так и исполнителей».

Следует отметить, что с начала правоохранительные органы заявляли, что рассматривают как одну из версий профессиональную деятельность Шеремета, который в том числе достаточно жестко критиковал политику белорусского президента Александра Лукашенко, за что в 1998 году вынужден был уехать из Беларуси в Россию.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.