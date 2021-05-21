Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что ведет переписку с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Переписка между двумя и более людьми – нормально», - отметила Дугарь.

По словам Дугарь, ей было важно донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит с ней, а также двумя другими фигурантами дела - Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

«Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!» - написала она.

Напомним, 20 мая президент заявил, что общается в смс-режиме с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Дугарь.