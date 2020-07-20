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Экс-руководитель ЗАО «Киевский электровагоноремонтный завод» Василий Дутчак продолжает попытки блокирования работы завода, заявила пресс-служба Укрзализныци.

«По надуманным основаниям он инициировал ряд судебных разбирательств и совершение незаконных регистрационных изменений. Такие действия могут привести к остановке завода», - отметили в компании.

Так, в результате незаконного проведения действий государственным регистратором Тернопольской области, Дутчак получил полномочия на распоряжение имуществом завода, что может нанести имущественный ущерб предприятию и его акционеру – АО «Укрзализныця».

Ранее, не имея на то законных оснований, Хозяйственный суд Киева и Святошинский районный суд Киева обеспечили иски экс-руководителя КЭВРЗ и приостановили решение наблюдательного совета о его отстранении и приостановлении внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

«Эти суды в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом и Гражданским процессуальным кодексом Украины не имеют на это полномочий», - подчеркнули в УЗ.

Следует также подчеркнуть, что обращение Дутчака в Хозяйственный суд города Киева и Святошинский райсуд с заявлениями об обеспечении иска, было осуществлено до представления им исковых заявлений, в которых он должен изложить свои требования и указать основания для их удовлетворения судами.

Кроме того, Святошинский райсуд Киева подача заявления об обеспечении иска и его удовлетворение была осуществлена при отсутствии трудового спора между КЭВРЗ и Дутчаком.

Напомним, Василий Дутчак был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления КЭВРЗ в связи с неэффективной работой, что привело к многочисленным нарушениям в деятельности завода и нанесения финансового ущерба предприятию.

«Укрзализныця будет принимать все правовые меры для отмены незаконных судебных решений и привлечения Василия Дутчака, судей, которыми вынесены незаконные решения и государственного регистратора, которым проведены незаконные регистрационные действия, к ответственности, в том числе уголовной», - заявили в компании.
ForUm

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