Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины в расследовании злоупотреблений должностными лицами ЗАО «Киевский электровагоноремонтный завод» при закупке запчастей для подвижного состава. На днях правоохранители провели обыски на этом предприятии, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«В ходе следствия установлено, что тормозные запчасти и механизмы для тормозных систем закупались заводом у частных предприятий по завышенным ценам без надлежащих сертификатов качества и неизвестного происхождения. Более того, детали поставлялись с поддельными документами и изготавливались кустарным способом, были не новые, а возможно, даже похищенные у отечественных производителей. Это преступление могло привести к трагедии на железнодорожном транспорте», - говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют причастность руководства завода и частного лица, которые могли в сговоре организовать поставки продукции несоответствующего качества через подконтрольные коммерческие структуры.

Напомним, 17 июня Укрзализныця отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей председателя правления ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод». Во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 руководителя предприятия перед наблюдательным советом был выявлен ряд нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн ​​грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих не росла, а по некоторым позициям цены даже снизились.

Также назначен временно исполняющего обязанности председателя правления АО «Киевский электровагоноремонтный завод». Вчера по поручению наблюдательного совета предприятия новый руководитель прибыл на место работы. Однако экс-менеджмент КЭВРЗ начал сопротивляться и не пускать руководителя завода на территорию предприятия. Укрзализныця зафиксировала данный факт и обратится к в полицию для правовой квалификации противоправных действий и принятия процессуального решения.

Кроме того, Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.