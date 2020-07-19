В Одессе водолазы будут облегчать танкер Delfi, чтобы его поднять. Это будет третья попытка, предыдущие две — неудачные.

Об этом сообщает Думская.

Судно оказалось слишком тяжелым и при попытке подъема не выдержал один из швартовых канатов.

«Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое — лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, получать лопнувший понтон и заменять его. Буксиры сегодня работать не будут», — рассказал совладелец компании, занимающейся подъемом танкера, Андрей Ставницер.

По его словам, вечером рабочая группа соберется на совещание для определения даты следующего подъема.

«Это сложный и трудоемкий процесс. Предусмотреть вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за пирс, невозможно — мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно », — отметил Ставницер.

Напомним, 20 ноября 2019 танкер Delfi подал сигнал о том, что терпит крушение с нерабочим двигателем. 22 ноября танкер сел на мель у пляжа Дельфин в Одессе. Членов экипажа, находившихся на борту, эвакуировали спасатели.

Корпус танкера получил повреждения при столкновении с волноломом. Уровень загрязнения от нефтепродуктов, вылившихся из танкера, превышал норму в 157 раз.