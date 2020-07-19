также в разделеОбщество
Судья Вовк отрицает получение подозрения 11
В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания 32
Из-за смертельный аварий в Одесской области ввели круглосуточный патруль на дорогах 14
Украина создает рабочую группу для обеспечения соцгарантий ветеранов 19
На границе с Беларусью изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет 21
Регионы с наибольшим числом инфицированных коронавирусом за сутки 29
Херсонщина готова принимать детей со следующей недели 10
Растет число заболевших коронавирусом украинских медиков 14
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 15
На водных объектах Украины регулярно гибнут люди: статистика за июль 17
За сутки 847 человек в Украине заразились коронавирусом 24
Более 200 мостов на западе Украины остается поврежденными 15
Около 200 тысяч человек из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта 26
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года 21
За сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины 13
Названо число погибших в ДТП за все время независимости Украины 30
МОЗ Украины еще ожидает рост заболеваемости коронавирусом 33
17 июля. Картина дня 26

Затонувший вблизи берегов Одессы танкер Delfi не смогли поднять в субботу, 18 июля. Две попытки поднять танкер провалились.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Как пояснили в ведомстве, две попытки поднять судно провалились из-за слабых тросов. Во время подъема один из тросов оборвался. Завтра танкер Delfi снова попытаются поднять со дна.

«Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды», - добавили в Госэкоинспекции.

Напомним, сегодня утром в Одессе начали процесс поднятия затонувшего танкера Delfi. Судно затонуло возле одесского пляжа в конце ноября 2019 года, после того как сорвалось с якоря из-за сильного шторма. Танкер по настоящее время остается лежать возле берегов Одессы, поскольку владелец не мог убрать его оттуда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги