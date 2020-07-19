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Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом. Они отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что ученые в своих выводах опирались на данные о симптомах, которые наблюдались у 1600 пациентов в США и Великобритании. Информацию она собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, которое было создано специально для изучения симптомов заболевания.

Полученные данные позволили выделить шесть основных групп COVID-19 на основе того, как у пациентов развивалась болезнь и как они при этом себя чувствовали.

Так, для первой и второй формы заболевания характеры симптомы гриппа как с повышенной температурой, так и без нее.

Третья форма COVID-19 сопровождается отсутствием кашля, но пациента мучает диарея, наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура тела. Данные формы характеризуются как условно легкие, пациентам из данных групп респираторная поддержка понадобилась только в 1,5-4,4% случаях.

При четвертой форме к основным симптомам заболевания добавляется чувство усталости, респираторная поддержка была необходима 8,6% пациентов.

При пятой форме появляется боль в мышцах и спутанность сознания, а респираторная поддержка понадобилась 9,9% случаев.

Шестая - наиболее тяжелая форма COVID-19. В этом случае более 50% пациентов необходима госпитализация, люди теряют аппетит, жалуются на диарею и боли в области живота, у них также наблюдается затрудненное дыхание, боли в груди и мышцах, а также спутанность сознания и усталость. Для пациентов данной группы респираторная поддержка необходима в 19,8% случаев.

«При этом люди шестой группы чаще всего относятся к старшим возрастным категориям, а также отличаются слабым здоровьем, наличием хронических заболеваний и лишнего веса», - уточняют ученые. 

Ученые считают, если в первые пять дней определить к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений.

Напомним, более 14 млн человек в мире заразились коронавирусом.
ForUm

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