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За сутки 17 июля коронавирус в мире выявили у более 237,7 тысяч человек, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Общее число заразившихся превысило 14 миллионов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заразившихся приходится на США — 3,63 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно. Четвертое место по этому показателю занимает Россия — 758 тыс. Пятерку лидеров замыкает Перу, где выявили 345,5 тыс. заразившихся.

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек.

Напомним, в Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.
ForUm

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