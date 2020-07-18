За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружено во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области — 137, в Закарпатской области — 89 и в городе Киев — 108.

Всего за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 847 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели.