За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 847 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 18 июля.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом держится на высоком уровне третий день: 17 июля заболели 809 человек, 16 июля — 848.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 58 111 человек, из них 30 525 выздоровели, летальных исходов — 1477.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2271 случай;

Волынская область — 3219 случаев;

Днепропетровская область — 1183 случая;

Донецкая область — 791 случай;

Житомирская область — 1584 случая;

Закарпатская область — 4318 случаев;

Запорожская область — 665 случаев;

Ивано-Франковская область — 3385 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6797 случаев;

Киевская область — 3229 случаев;

Львовская область — 7891 случай;

Луганская область — 105 случаев;

Николаевская область — 510 случаев;

Одесская область — 2492 случая;

Полтавская область — 348 случаев;

Ровенская область — 5015 случаев;

Сумская область — 355 случаев;

Тернопольская область — 2394 случая;

Харьковская область — 2971 случай;

Херсонская область — 209 случаев;

Хмельницкая область — 963 случая;

Черновицкая область — 5289 случаев;

Черкасская область — 818 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

Напомним, более 14 млн человек в мире заразились коронавирусом.