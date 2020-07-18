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За годы независимости Украины в дорожно-транспортных происшествиях погибли 174 тысячи человек. Пострадавших в авариях оказалось более миллиона.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина 24».

Он уточнил, в частности, что в прошлом году было зафиксировано 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 000 протоколов патрульной полиции были судами закрыты, поэтому за ними не были наказаны водители через затянутые сроки рассмотрения дел в судах.

«В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинский погибло за 29 лет независимости. Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, а травмированы было 1 264 000», - сказал Геращенко.

Напомним, в Украине упростили получение водительских прав.
ForUm

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