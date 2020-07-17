С сегодняшнего дня, 17 июля, в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав, теперь подтвердить навыки управления авто стало проще, сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 № 408. Он утверждает сразу две новые инструкции:

«О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя», которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение;

«Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней», которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Основные нововведения:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев;

подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временный регистрационный талон;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом - не более часа;

возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;

установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);

возможное исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.