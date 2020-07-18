В Министерстве здравоохранения ожидают сезонное увеличение числа инфицированных COVID-19.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свободы слова Савика Шустера, в Украине нужно предпринять все меры, чтобы не допустить широкой волны заболеваемости.

По его словам, коронавирус имеет сезонность.

«С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться», — заявил Ляшко.

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.